Circuit permanent de motocross à Bertrix? Trois associations déposent un recours

Le comité de Riverains "Protégeons nos enfants", l’asbl "Société royale de pêche Bertrix" et l'asbl "Le Réseau de la forêt"… ces trois associations ont déposé, chacune avec leurs spécificités, un recours auprès du ministre wallon Carlo Di Antonio (cdH) contre le permis unique qui vient d'être délivré le 5 mars dernier à la commune de Bertrix au lieu-dit le "Haut-Bi", en vue de l'exploitation d'un circuit permanent de motocross.

Il s’agit là d’un vieux dossier puisque la première demande de permis pour un circuit permanent remonte à 2010.

Le comité de riverains "Protégeons nos enfants" avance des arguments sécuritaires et de qualité de vie, notamment au niveau des nuisances sonores.

Pour le "Réseau de la forêt", Claude Bougard insiste quant à lui sur l'aspect environnemental: "Ce n’est pas du tout approprié ! D’autres sites alternatifs ont été proposés mais aucune étude préalable n’a été réalisée autour de ceux-ci. Il faut savoir qu’il risque d’y avoir de réelles conséquences sur la rivière de la Bonne Fontaine qui est située en contre-bas du circuit retenu ; et que étangs proches peuvent également être impactés, où l’on pratique d’ailleurs la pêche. Des eaux de ruissellement provenant du circuit risquent de polluer la rivière et les étangs. Alors, on veut placer un bassin de décantation à proximité mais selon nous, et selon l’auteur de l’étude d’incidence qui préconisait un bassin plus important, le bassin retenu a une capacité insuffisante."