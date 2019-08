Cinq éleveurs de la région de Libramont, sont à l'origine de la marque Sainbiooz

Ils sont cinq éleveurs de la région de Libramont. Ils élèvent des races de bovins différentes, mais du boeuf bio. Du coup ils ont décidé de créer la marque Sainbiooz, que l'on retrouvera dès septembre et dans des magasins et hypermarchés bio dans des barquettes. Mathieu Barbay :

"La barquette n'est que le conditionnement, on a un cahier des charges strictes. Le produit qui est dedans est contrôlé et traçable."

Bientôt on pourra découvrir également la marque Cornu. Ce sont des éleveurs de Blanc Bleu du Centre-Ardenne qui veulent proposer un produit de qualité. Nicolas Guillaume :

"Une manière d'élever, d'engraisser et de proposer au consommateur le tout dans les meilleures conditions. Nous cherchons une constance dans la qualité."

Pour la découpe Cornu travaille avec l'atelier partagé de Marloie. La viande est commercialisée via la coopérative mais aussi grâce d'autres circuits :

"Nous avons un accord avec carrefour, et nous allons faire des tests et commencer d'ici à quelques semaines chez eux."

D'un côté comme de l'autre les deux marques veulent progressivement s'étendre à d'autres éleveurs :

"Aller plus loin dans la transformation du produit, et retourner au contact du consommateur, permet de mieux rémunérer les éleveurs et de dégager une plus-value pour eux."