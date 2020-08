Chromo +, un centre paramédical et sportif à Rendeux

Cela manquait dans la région, un tout nouveau centre paramédical et sportif vient d'ouvrir ses portes début juillet, à Rendeux. Chromo + est un centre imaginé par Sarah Gloire et son frère Kévin. Sarah est maman d'un petit garçon de 8 ans, Basile qui est atteint de trisomie 21. Elle a vite constaté que peu d’infrastructures proposaient une prise en charge globale au niveau paramédical.

En complément, Chromo + s’adresse aussi aux sportifs. " Passionnés de sport tous les deux, étant diplômée en éducation physique, nous avons décidé d’élargir notre service au sport également ! Mon frère a proposé de monter le projet dans son bâtiment ", explique Sarah.

Chromo+ dispose d’un espace de 600m2 environ, comprenant 5 cabinets thérapeutiques où y travaille une équipe de kinés, de logos, psychothérapeute, neuropsychologue, diététicienne, coach sportif, ostéopathe et pédicure médicale ; une salle de psychomotricité et sports collectifs, un espace snoezelen, une piscine et sanitaires et une salle dédiée à la cryothérapie.

Le bâtiment est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Le cheval de bataille de Chromo + est l’intégration de la personne handicapée : " Le but est d’être accessible à tous. Des personnes à besoins spécifiques pourraient très bien participer à un cours de natation en adaptant le cours. Même avec un handicap, on peut suivre le rythme dans la société d’aujourd’hui."