Chloé Alexandre, la jeune virtonnaise, est rentrée de Birmanie

Chloé est rentrée hier jeudi. C'est finalement l’ambassade de Suisse qui a rapatrié la jeune virtonnaise. Elle a atterri à Zurich, ensuite un bus l'a déposée à la frontière belgo-luxembourgeoise. A présent les précautions d’usage vont être mises en œuvre.

Pour rappel, Chloé Alexandre, cette jeune virtonnaise de 25 ans, était volontaire dans un monastère en Birmanie, au centre de méditation ThaBarWa, à une heure de route de Yangon (Rangoon). Elle s'occupait notamment de personnes âgées dans le besoin. Depuis plus d'une semaine, Chloé tentait d'être rapatriée, mais sans succès.

Et l'inquiétude montait pour la jeune fille, qui commençait à craindre la réaction des habitants sur place. Le regard qui était porté sur les Européens était de plus en plus inquiétant. Les locaux étant persuadés qu'ils étaient responsables de la propagation de la maladie. Chloé redoutait également un confinement, où elle risquait de manquer de nourriture et de soins.

Le papa de Chloé remercie l'ensemble des personnes qui ont apporté leur soutien à sa fille.