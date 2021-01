Chiny: un nouveau parc d'activités économiques et la création de nombreux emplois

Avis aux entreprises qui ont envie de se développer dans la commune de Chiny. Le parc d'activités économiques va enfin pouvoir se conrétiser à la sortie de Jamoigne, sur la N83 en direction de Florenville, près du centre sportif. Cela fait sept ans que la commune a entamé les démarches. Le parc pourra accueillir des entreprises locales. Sébastian Pirlot le Bourgmestre de Chiny, est content de l'aboutissement du projet :

"Cela s'étend sur plusieurs hectares et il y a des possibilités pour une quinzaine d'entreprises. Et en face une possibilité d'extension avec plusieurs commerces. D'après la Région wallonne on devrait créer entre 60 et 100 emplois, ce qui n'est pas mal pour une petite commune rurale, et j'ajouterai que ce sont des emplois qui vont être les bienvenus, avec la situation économique qui va se dégrader en raison du coronavirus."

Ce nouveau parc d'activités économiques va donc offrir de nouvelles opportunités :

"Les travaux vont commencer en 2021, et donc les premiers magasins vont pouvoir ouvrir en 2022. On a aussi le projet de garder un terrain pour la commune et d'y amener le service communal des travaux, parce qu'ils sont actuellement dans un bâtiment qui ne répond plus aux normes de sécurité."