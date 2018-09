Chiny a commémoré le 75ème anniversaire de l'arrivée des premiers enfants juifs

Chiny a commémoré ce week-end le 75ème anniversaire de l'arrivée des premiers enfants juifs cachés dans le château du Faing de Jamoigne, durant la Seconde Guerre mondiale. Une initiative du syndicat d’initiative Vierre & Semois de Jamoigne, la ville de Chiny et d’autres partenaires.

Entre 1943 et 1945, 87 enfants juifs ont été hébergés dans ce qui était à l'époque un home. Ils ont été sauvés de la déportation. Le spectacle nocturne, mis en scène par Pierre Maîtrejean et regroupant une centaine de figurants, a été joué à quatre reprises et chaque fois l'émotion était vive... David Inowlocki un de ces enfants cachés est au micro d'Anne Lemaire...