Chassepierre: une 47ème édition adaptée, en août

En août prochain, il y aura bien une 47 ème édition du Festival International des arts de la rue de Chassepierre. Le festival n'aura pas lieu dans sa forme habituelle car les dernières mesures concernant les manifestations de masse arrivent tardivement, pour les organisateurs. Et un tel événement nécessite plus d'un an de préparation. Reste qu'un événement adapté sera proposé, mais il faut encore définir dans quelle jauge et dans quelle programmation.

En attendant, à Chassepierre, des artistes continuent à venir préparer des spectacles. Ils s'installent quelque temps en résidence dans le village, puis testent leurs créations devant le public.

Ce week-end la compagnie belge "Sur Mesure" s'est produite devant une salle comble, dans le respect des mesures sanitaires, afin de peaufiner et d'améliorer si besoin, son futur spectacle, entre cirque et musique :

"Nous sommes ici pour une semaine, pour créer notre spectacle. L'endroit est magnifique, on travaille et on est accueilli".

Et pour le public ce sont des retrouvailles :

"C'est drôle et original et super pour les enfants, qui ont pu s'approcher pour voir la scène. Ils ont bien rigolé. On retrouve un peu de chaleur humaine et d'échanges avec les artistes."