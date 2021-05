Chassepierre: un festival organisé en trois parties

A Chassepierre, on en sait un peu plus sur la façon dont va s'adapter le 47ème Festival international des Arts de la Rue, les 21 et 22 août prochain.

Crise sanitaire oblige, cette année le festival sera divisé en trois zones ou fragments distincts, sans aucun contacts les uns avec les autres.

À chaque zone, ses propres représentations, ses spectateurs, ses lieux de restauration et ses toilettes sèches. Jusqu'à six spectacles seront programmés, différents selon les lieux, mais les mêmes durant les deux journées. Au total le festival accueillera plus d’une vingtaine de compagnies belges et internationales et jusqu’à 3000 personnes.

Au coeur du village, les artisans créeront le lien entre les habitants, l'horeca et les festivaliers.