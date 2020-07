Chassepierre, Ny, Torgny : voici les plus beaux villages de la province

L’été sera wallon cette année ! Si vous comptez rester en Belgique pour les vacances, vous ne serez pas déçus. Aujourd’hui, on vous emmène dans cinq villages de notre verte province : Chassepierre, Ny, Rochehaut, Our et Torgny. Notre guide est Romain Goffinet, chef d’édition de La Meuse Luxembourg. Nous l’avons reçu dans Luxembourg Matin. Comme tous les matins, Vivacité donne la parole à un.e journaliste de la presse écrite, durement touchée par la crise sanitaire. Cette opération s’inscrit dans le cadre " #Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias .

Luxembourg Matin: découverte des villages du coin - 03/07/2020 Les 5 plus beaux villages du Luxembourg belge: Chassepierre, Ny, Rochehaut, Our et Torgny

Les cinq plus beaux villages

Dès ce samedi et pendant toute la semaine, La Meuse Luxembourg mettra en avant cinq villages de la province dans le cadre de sa série d’été. "Pendant tout l’été, on va aborder toute une série de thèmes déclinés de semaine en semaine", explique Romain Goffinet. "Le premier thème concerne les plus beaux villages de Wallonie, avec un focus sur cinq villages de notre région".

►►► Dossier à lire dès demain dans La Meuse Luxembourg

Choisis à l’aide des lecteurs, ces cinq villages seront parcours en long et en large. Alors que le premier épisode sort en librairie demain matin, nous savons déjà qu’il sera question d’explorer Chassepierre (Florenville), Ny (Hotton), Rochehaut (Bouillon), Torgny (Rouvroy) et Our (Paliseul). Entre délices gastronomiques, initiatives culturelles et balades, il y a des chances que chacun y retrouve son bonheur !