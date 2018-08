Chassepierre accueille le 45ème Festival International des Arts de la Rue

Un événement qui draine chaque année entre 25 et 30 000 spectateurs. Une cinquantaine de compagnies de théâtre, de cirque et de musique vont investir les rues et les prairies du village. Depuis quelques jours, de nombreux bénévoles, majoritairement des habitants, sont occupés au montage des scènes et des gradins. Anne Lemaire a rencontré Patrick Goffin, l'un d'entre eux, en plein travail...

Coup d'envoi ce samedi. Le village sera ouvert dès 11 heures. Les spectacles débuteront à 13 heures les deux jours de festival. Plus d'infos sur le site www.chassepierre.be