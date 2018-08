A l’occasion du centenaire de la fin de la première Guerre mondiale, le village de Redu rend hommage aux soldats. Des hommes de toutes les nationalités qui ont combattu dans la douleur et connu l’enfer. 20 poèmes écrits par ces soldats sont visibles aux quatre coins du village dans le cadre de l’exposition "Plumes et fusils". Marie-Claire Debray, qui a sélectionné ces écrits à l’initiative de l’asbl Redu, village du livre, nous en dit plus au micro de Nicolas Lefèvre...