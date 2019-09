Ce week-end, le village de Marcourt se souvient des événements de septembre 44, et plus particulièrement de la tragédie du 9 septembre 1944. Jean-Michel Bodelet, historien nous rappelle ce qui s'y est passé :

"Au pont de Marcourt, des blindés sont attaqués par des résistants, et le lendemain en représailles, les Allemands brûlent vifs, des habitants du village. Ca a marqué la population de notre village."

Les cérémonies c'est pour dimanche, mais il y a également une exposition au syndicat d'initiative de Marcourt-Beffe et ce soir au même endroit une conférence :

"Il y a cinq ans j'avais proposé une conférence sur les événements de Marcourt, et cette année j'ai décidé d'englober dans le sujet, l'attitude des pouvoirs locaux dans la seconde guerre mondiale. Les bourgmestres, les personnes qui ont été prises entre le marteau et l'enclume. Parfois avec des accents un peu collaborateurs, ou résistants, mais le plus souvent en voulant venir en aide à leur population, dans une fonction difficile."