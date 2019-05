Carrière du Beaubru à Bouillon: une barrière de protection est mise en place

A Bouillon, cela fait déjà 3 semaines que la carrière du Beaubru est interdite d'accès. On y a constaté des risques de glissements et d’éboulements de roche. La commune a alors réagi rapidement pour mettre en place des mesures de sécurité. Avec des experts en géologie, plusieurs solutions ont été envisagées. Finalement depuis ce mardi 30 avril, on est en train d'installer une barrière de retenue, en bordure de carrière côté RN89. C'était la seule solution, puisque le minage est apparu impossible, comme nous l'explique le Bourgmestre de Bouillon, Patrick Adam au micro de Anne Lemaire...

Les travaux devraient être terminés milieu de semaine prochaine. Coût de l'opération pour la commune : 60 000 euros. Rappelons que pendant les travaux d'installation de ces treillis, la circulation est modifiée sur la N 89 avec une bande dans chaque sens sur la chaussée la plus éloignée de la carrière.