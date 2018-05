Caroline Pouyati, marchoise, participe à "10 femmes pour un 4.000 mètres"

300 personnes se sont rendues au Challenge Fitness organisé par Edouard Damsin, au centre sportif Saint-François de Marche-en-Famenne. 4 X 1 heure de Fitness intensif dans le but de soutenir les femmes qui ont été atteintes du cancer du sein et qui sont maintenant en rémission. L'intégralité des bénéfices va à l'action "10 femmes pour un 4000 mètres". 10 femmes sélectionnées pour gravir un pic de 4.000 m fin juin dans les Alpes. Caroline Pouyati est marchoise et elle en fait partie...