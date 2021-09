Caroline Désir a rendu visite aux élèves de La Roche

Dans le cadre de la rentrée scolaire, la ministre de l'éducation était de passage à La Roche ce vendredi.

Caroline Désir a notamment rendu visite aux élèves et enseignants de l'Athénée, mais aussi de l'institut Saint-Joseph-Sacré-Cœur. C'est là qu'une nouvelle classe à pédagogie différenciée appelée "CAP", pour collaborative, active et participative, a été créée au profit des élèves de la deuxième année du secondaire.

L'enseignement traditionnel est-il dépassé ou ne répond-il tout simplement plus aux exigences ? Quoi qu'on en pense, nombreuses sont les écoles à se tourner vers des pédagogies alternatives mettant l'élève au centre et à la recherche de son autonomie. C'est le cas de l'institut Saint-Joseph-Sacré-Cœur qui a adopté une nouvelle approche pour les élèves de 1ère secondaire et maintenant de 2e année. "J'ai eu des professeurs qui m'ont dit qu'on ne pouvait plus enseigner comme il y a 20 ou 30 ans, que les choses devaient changer" explique Malorie Jacques, ancienne directrice qui a mis le projet sur les rails. "Bien sûr, il y a toujours des transmissions de savoirs, mais adaptées au rythme de l'élève avec un accompagnement plus important. Nous avons deux professeurs en classe tout le temps".

Via ce modèle, les élèves ont la possibilité d'avancer sur certaines matières en priorité, selon leurs propres choix, mais tout en respectant une feuille de route. La ministre de l'éducation, Caroline Désir, adhère : "À partir de l'année prochaine, nous allons mettre en vigueur le nouveau tronc commun avec les première et deuxième années du primaire. Nous allons consacrer deux périodes à l'accompagnement personnalisé des élèves pour pouvoir surmonter leurs difficultés et ça, ça se passera dans la grille-horaire et plus en remédiation en dehors ou après la classe".

A l'institut Saint-Joseph-Sacré-Cœur, la formule "CAP" fait à ce point ses preuves qu'il est déjà prévu de l'étendre à l'ensemble du cycle secondaire.