Campagne de sensibilisation à l'autisme, du 29 mars au 2 avril en Province de Luxembourg

La province multiplie les actions sur son territoire. Notamment l'action mondiale Light it up blue, où certains bâtiments seront illuminés en bleu, la couleur de l'autisme. Il y aura également des conférences, des concerts et des pièces de théâtre. Le Fourneau Saint-Michel a été choisi comme site touristique pilote pour accueillir les personnes atteintes d'autisme. Une première wallonne, qui devrait en inspirer d'autres. Patrick Adam député provincial au tourisme au micro de Jordane Meyer...