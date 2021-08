C’est la rentrée pour l’IFAPME Luxembourg, avec pas moins de quinze nouvelles formations

A côté de l’enseignement conventionnel, il y a les formations en alternance, deux jours de cours et trois jours en entreprises. L’IFAPME Luxembourg propose 70 formations sur ses sites de Libramont, Arlon et Marche, pour des jeunes apprentis dès 15 ans mais également pour des adultes…

Pour la rentrée scolaire, il n’y a pas moins de 15 nouveautés comme de mécanicien de cycles. Adrien Müller a d’abord été apprenti mécanicien vélo, puis il a suivi la formation chef d’entreprises toujours à l’IFAPME, et, dès la rentrée, il sera un des formateurs de la nouvelle formation de mécanicien vélo à Arlon, un secteur qui a le vent en poupe et où il faut tenir compte des nouvelles tendances.

"Le pourcentage de vélos électriques vendus est beaucoup plus important que celui de vélos musculaires, explique Adrien. Cela complique un petit peu la mécanique, c’est plus complexe et il est d’autant plus important de se former correctement."

Autre métier tendance, celui de vendeur de voitures d’occasion, proposée aussi à Arlon. "C’est un métier particulier", commente Baudouin Stevens, Directeur IFAPME Luxembourg, pour lequel, "on a beaucoup de demandes dans la Province. Il y avait un déficit au niveau de la formation et donc on a essayé de mettre cette formation à jour. C’est également le cas dans d’autres secteurs comme guide de randonnée où il y a aussi un déficit de formation que l’on va essayer de combler ".

En ce qui concerne, le numérique et l’informatique, il y a une nouvelle formation d’assistant développeur pour les jeunes. Si beaucoup d’entreprises du secteur sont réticentes pour accueillir des apprentis, Michael Kerger, lui, en accueille depuis 17 ans n’y voit que des avantages.

"Nous avons un suivi avec les professeurs, on peut parler avec eux pour que certains points soient améliorés et donc il y a une belle interaction entre patron et le centre."

La plupart des apprentis ont été engagés dans l’entreprise ! En fait 85% des personnes formées à l’IFAPME trouvent un emploi dans les six mois qui suivent leur diplôme.

Pour contacter IFAPME Luxembourg, 061/223336