Budget 2021 : la Province de Luxembourg doit se recentrer sur certaines de ses missions d'ici 2024

Jusqu’à mercredi midi, le budget provincial 2021 est passé sous la loupe des conseillers luxembourgeois ! Covid oblige, les débats se déroulent en vidéoconférence… Vendredi, les technologies étaient un peu en rodage mais tous les conseillers qui souhaitaient s’exprimer, ont pu le faire… Un budget provincial 2021 en équilibre mais très marqué par les économies à réaliser d’ici 2024, pour prendre en charge le financement de 60% des zones de secours, conformément à la volonté du gouvernement Wallon.

La Province de Luxembourg a décidé d’y aller pas à pas… Comme l’a rappelé d’emblée, le Président du Collège Provincial, Stéphane Demul, "au départ, il était prévu que les Provinces prennent en charge l’intégralité du financement des zones de secours. Irréaliste, ajoute-t-il, mais cette implication pourrait encore évoluer.! " Gouverner c’est prévoir et dès ce budget 2021, des efforts sont consentis comme le nom remplacement de personnel qui part à la retraite, sauf en cas de nécessité absolue. Epinglons aussi l’abandon de l’événementiel que finançait la Province. Le plus bel exemple c’est le Festival culturel Méli-Mélo, qui était organisé au Fourneau Saint-Michel mais on peut aussi citer, le salon Objectif Métiers ou le Week-end des Paysages… Libre à d’autres organisateurs de reprendre l’une ou l’autre organisation mais la Province ne les financera plus… Dès l’an prochain, le service mobilité provincial disparaîtra.

Pour le reste, les Conseillers Provinciaux ont mis en place, une task-force pour plancher sur les réformes. Et il faudra en arriver à la suppression d’autres services. Il est par exemple question du service économie. Et puis, si la Province, actionnaire majoritaire de Vivalia, continuera à s’investir dans le domaine de la santé, elle pourrait supprimer des services comme l’Observatoire de la Santé voire le Sami-Lux ou Service d’Analyse des Milieux Intérieurs qui s’occupe notamment de mesurer le radon et les pollutions intérieures dans les maisons. Enfin, la Province souhaite mettre en gestion privée certains domaines comme le Fourneau St Michel… Et il y aurait des candidats gestionnaires. Mais, Bernard Moinet, Député Provincial aux Finances, insiste "toutes ces mesures se feront progressivement d’ici 2024" ! Pour en revenir au budget 2021, il est présenté en équilibre et les taxes provinciales restent inchangées. Enfin, Bernard Moinet a annoncé que, dans le contexte Covid, la Province de Luxembourg exonérera l’Horeca de la taxe des débits de boissons pour toute l’année 2020 !