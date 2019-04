Bouillon: un mur de protection à la carrière du Beaudru

A Bouillon, pour faire face au risque d’éboulement à la carrière du Beaubru, on évoque aujourd’hui la construction d’un mur de protection. Il y a deux semaines, le Bourgmestre Patrick Adam prenait un arrêté afin de fermer la carrière du Beaubru et le chemin forestier qui passe par là. Le risque d’éboulement d’un gros bloc de roche est accru et les géologues préconisent la construction de ce mur de protection. Et toujours suite au risque de glissement de rocher, un tronçon de 2 km de la N 89 en direction de la France est fermé à la circulation. Il y a à Beaubru, une seule voie de circulation dans chaque sens avec une vitesse limitée à 50 km/h. En direction de la France, la circulation est basculée à contresens et puis un giratoire provisoire est aménagé au carrefour de la N89 avec la N83, afin de fluidifier la circulation.