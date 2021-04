Bouillon recevra une aide en cas de difficultés, grâce à un partenariat avec la SWDE

Comme bien d'autres communes de la Province, Bouillon a connu ces dernières années des problèmes d'approvisionnement en eau durant l'été en raison des sécheresses consécutives. Ce fut particulièrement le cas du côté de Rochehaut, Poupehan ou Vivy. Une convention de partenariat vient d'être signée avec la SWDE qui va prêter main forte à la commune en cas de difficultés, mais Bouillon conserve son réseau d'eau communal précise Alain Houthoofd, premier Echevin de Bouillon :

"Les apports en eau étaient déjà présents, on passe de 13% d'apport en eau de la SWDE à 15% donc c'est minime, mais ces apports pourront venir en supplément de notre eau communale, et il y aura un autre avantage, c'est que l'eau de la SWDE est fort calcareuse, la nôtre est fort ferrigineuse, donc le mélange permettra d'avoir une eau plus saine, plus neutre vais-je dire. La région wallonne nous impose des analyses d'eau, ce qui est normal, et ces analyses seront faites par la SWDE. Il y a également un autre accord de coopération, ce qui veut dire qu'en cas de problème technique, les ouvriers de la SWDE pourront venir donner un coup de main à nos ouvriers communaux.

La convention prendra cours rapidement, on attend un retour d'un jour à l'autre. Ca doit être fait pour cet été, je ne veux plus revivre la même situation que l'année dernière."

Dans le même temps, la commune de Bouillon continue à investir dans son réseau par des forages de puits ou renouvellement de conduites pour environ 500.000 euros par an.