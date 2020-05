Bouillon n'est plus considérée comme la commune belge la plus touchée par le Covid-19

Le bourgmestre de la commune de Bouillon a retrouvé le sourire. Ces dernières semaines, il dénonçait la manière dont les chiffres du Covid-19 étaient interprétés. Au nombre de cas pour 1000 habitants, Bouillon arrivait en tête du classement. La commune ardennaise compte trois maisons de retraite qui ont été testées fin avril. "Le problème, explique le bourgmestre, Patrick Adam, c’est l’usage que l’on faisait des chiffres et on en arrivait à la conclusion que Bouillon était la commune la plus touchée" !

La commune a pris contact avec Sciensano pour exposer le point de vue bouillonnais et ce qui posait un problème à la localité ardennaise. A l’heure du déconfinement progressif et d’une nette tendance à la diminution du nombre de personnes infectées, Sciensano opte pour une communication des chiffres sur les 14 derniers jours. Sur les cartes, "Bouillon est passé d’un vert très foncé à un vert très très clair", poursuit Patrick Adam. "Sur les deux dernières semaines, la commune n’a enregistré un seul nouveau cas de Covid-19 !"

Pour une commune très touristique, c’est une manière de redorer son image de marque. L’association des commerçants de Bouillon qui avait aussi dénoncé "la mauvaise publicité" engendrée par le peu envieux classement, se réjouit de changement et de son timing ! Pour les touristes, le Château de Godefroy est rouvert mais aussi, depuis le jour de l’Ascension, le Musée Ducal et l’Archéoscope, trois attractions complémentaires et que le public peut visiter à un prix très attractif grâce au "Bouillon City Pass" ! Le Parc Animalier de Bouillon est lui aussi rouvert… "Ils ont tous bien travaillé pour offrir aux visiteurs un parcours, qui respecte, le volet pédagogique et touristique mais aussi le volet sanitaire", conclut le bourgmestre de Bouillon.