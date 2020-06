Bouillon: encore une statue décapitée

Cette fois il s’agit de la statue de Saint-Arnould, réalisée en 1939 et située au bout du quai de la Tannerie. Saint-Arnould est entre autres un ancêtre de Charlemagne et considéré comme le premier dans la généalogie des ducs de Bouillon.

La tête de la statue a heureusement été retrouvée par une partie du collège communal. Patrick Adam a demandé à consulter les caméras :

"Nous avons également demandé aux riverains qui ont des caméras, de se manifester. Nous allons recouper toutes les informations, et déposer plainte, afin de retrouver les coupables.

Je ne pense pas qu’il y ait un lien avec l’actualité, et je l’espère, parce qu’il s’agit ici d’un saint, qui n’a pas d’histoire commune avec le Congo. Je pense plutôt à un vandalisme bête et méchant."

