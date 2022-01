Bouillon diversifie ses recettes financières et le Ministre des Pouvoirs Locaux se réjouit

La commune de Bouillon a reçu, mardi midi, la visite du Ministre des Pouvoirs Locaux et du Logement, Christophe Collignon. Le Ministre voulait venir se rendre compte sur place de la réalité d'une commune rurale au quotidien, en 2022. Une attention particulière a été consacrée à la situation financière de la commune. Sur les années 2019 et 2020, Bouillon a perdu un million de recettes des ventes de bois à cause de l’attaque des scolytes qui ont dévalorisé une partie importante des épicéas. Alors même si 2021 a été meilleure la commune entend diversifier ses recettes. Ainsi par exemple, compte-tenu des subsides, le spectacle son et lumière (mapping) l'Odyssée des Lumières, au Château de Bouillon a rapporté plus de 150.000€ et " c’est la première fois ", souligne le Bourgmestre de Bouillon Patrick Adam, "que l’argent du touriste arrive directement dans les caisses de la commune ! Et on a transformé ces recettes en chèques-citoyens pour la population. " Il y a aussi le mini-golf, le parking motor-homes et le projet de partenariat public-privé pour le camping communal ou pour la " Cabane " à proximité du Château. Et puis il y a la prochaine implantation d'un hôtel de standing à proximité de l'Archéoscope Godefroid qui va déplacer bibliothèque, etc.