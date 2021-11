Bomal : des logements sociaux réservés en partie aux familles sinistrées

Aujourd'hui encore, suite aux inondations du mois de juillet, nombreuses sont les habitations qui sont insalubres. À Bomal-sur-Ourthe, dans la commune de Durbuy, où plusieurs maisons ont été touchées, des familles vont bientôt emménager rue de Fleurie.

C'est précisément dans un bâtiment où se trouvait une boucherie que des logements sociaux ont été aménagés. L'immeuble, qui était également la résidence du commerçant, a été rénové par le Fonds du logement wallon comme nous le confirme Muriel Lescure, chargée de communication : "Au départ, l'immeuble comptait trois niveaux. Il fallait rénover complètement, tous les planchers et les murs intérieurs ont donc été démolis. Grâce à l'enveloppe extérieure qui présente un très beau volume, on a pu créer quatre niveaux et cinq logements".

La gestion locative est assurée par l'Agence immobilière sociale Nord Luxembourg. Son directeur, Stéphane Gérard, annonce qu'une partie des logements est réservée à trois familles sinistrées par les inondations : "Aujourd'hui, ces familles n'ont toujours pas de solution en ce qui concerne la rénovation de leurs biens sinistrés et la plupart ne dispose plus de chauffage. Les familles vont donc pouvoir rentrer ici à partir de la semaine prochaine (ndlr : dès le 1er décembre) et traverser les prochains mois avec beaucoup de soulagement".

À savoir que des personnes qui ont connu d'autres difficultés de parcours sont également sur le point d'emménager. C'est le cas de Sonia : "C'était très compliqué parce que l'on vivait en caravane. J'ai trois enfants, mais j'ai dû me séparer de l'un d'entre eux parce qu'il n'y avait pas de place. J'espère récupérer mon fils le plus vite possible afin que la famille soit enfin réunie".