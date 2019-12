Blind Test for Life: une collaboration entre VivaCité et TV Lux

Si vous êtes fan de blind test, on vous conseille de vous brancher sur TV Lux ce vendredi soir et ce week-end pour le Blind Test for Life, au profit de Viva for Life. Quatre équipes s'affronteront tour à tour. A savoir l'équipe météo, l'équipe de Vivacité et celle de TV Lux bien sûr. Mais aussi l'équipe des personnalités de la province. Marcel Javaux en faisait partie aux côtés de Fanny Gillard et Jean-Luc Fonck. Il nous donne ses impressions après la première manche :

"J'aime l'ambiance, comme l'année dernière je fus nul, deux réponses au lieu d'une, cela dit je progresse. Je connais ces titres, mais je suis incapable de mettre un nom dessus. Je devrais venir avec ma fille..."

A suivre ce vendredi soir sur TV Lux. L'an dernier, 6742 euros avaient été récoltés. Vous pouvez dores et déjà faire des dons au profit de Viva For Life sur le site https://agir.vivaforlife.be/