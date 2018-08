Bilan plus que positif pour la 45ème édition à Chassepierre

En Gaume, le petit village de Chassepierre avait des allures de fourmilière ce week-end. De nombreux visiteurs ont investi les rues pour assister au Festival des Arts de la Rue.

Une 45ème édition où les artistes ont donné libre cours à leurs délires , c'était le thème de cette année.

Ce matin, c'est l'heure de faire un premier bilan du week-end. Un bilan plus que positif avec un taux de fréquentation qui entre dans la moyenne, et un public qui se déplace de plus en plus loin. Charlotte Charles Heep, directrice du Festival, est au micro de Jordane Meyer...