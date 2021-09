Bertrix : une plateforme zéro déchets pour inciter les Bertrigeois à réduire ceux de leurs ménages

Les initiatives se multiplient pour inciter produire moins de déchets. A Bertrix, la commune, avec de nombreux partenaires dont le groupe Idelux, lance une plateforme "zéro déchet" pour inciter les Bertrigeois à produire moins de déchets. Sur la plateforme www.bertrix.zero-dechet , on trouve d'abord des informations, trucs et astuces pour réduire ses déchets au quotidien via des fiches pratiques et des quizz.

Les Bertrigeois seront aussi invités à participer à toute une série d'événements. " Apprendre par exemple comment faire un bon compostage, " explique Julien Gilon de la société Let’s Go City, qui a conçu l'application, " ou encore participer à un " repair-café ". Chaque participation sera récompensée". L'application proposera aussi un challenge sous la forme d'un défi familial... Après un tour de chauffe jusqu'à la fin de l'année, les Bertrigeois pourront tout au long de l'année 2022 relever le défi de celui qui produit le moins de déchets.

La commune récompensera les participants aux différentes animations et les Bertrigeois qui produiront le moins de déchets avec des chèques commerces. 53 commerces bertrigeois adhèrent à la carte de fidélité " Joyn ". " On veut vraiment créer ce lien entre les commerçants locaux et les citoyens ", commente Mathieu Rossignol, le Bourgmestre de Bertrix. " Tout le monde trouve ainsi son intérêt dans la démarche. Et à termes, si on voit que l’ensemble de la population diminue sa production de déchets, on pourrait revoir la taxe immondices à la baisse ! "