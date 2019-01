Bertrix: les locaux de la Maison des Jeunes ont été saccagés

Colère et désolation à Bertrix où les locaux de la Maison des Jeunes ont été saccagés fin de la semaine dernière.

Le matériel a été complètement détruit et les murs souillés de graffitis. Un acte de vandalisme qui, espère la commune de Bertrix ne restera pas impuni. Plainte a été déposée. Des faits graves qui surviennent au moment où les autorités communales ont décidé de mettre un terme au contrat de la coordinatrice. Pour le Bourgmestre Mathieu Rossignol, elle n'a pas répondu aux attentes fixées et la commune a dû constater plusieurs manquements. Il entend prendre le temps de la réflexion pour redémarrer les activités de la MJ. En attendant, le sujet fera l'objet d'interpellations lors du conseil communal prévu ce jeudi.