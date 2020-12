Bertrix deviendra-t-elle la capitale du tir, d'ici à quelques années ?

C'est en tout cas l'ambition des autorités communales, maintenant que le financement du projet de nouveau centre de tir vient d'être confirmé par la région wallonne. Un subside de 2,5 millions d'euros a été octroyé en vue de la construction de cette infrastructure destinée à accueillir des entrainements, mais aussi des compétitions nationales et internationales. Ce qui réjouit le bourgmestre de Bertrix, Mathieu Rossignol :

"C'est un projet qu'on a en tête depuis pas mal d'années puisqu'en 2013, 2014, on contactait la défense pour essayer d'obtenir un terrain, pour délocaliser le stand de tir qui occupe un bâtiment dans le centre de Bertrix. On a pu finaliser cette acquisition en début de législature, donc en janvier 2019. La commune ne voulait pas s'engager sans avoir un financement officiel de la région wallonne. Ici on n'est plus à l'étroit, on a de la distance. Un stand de tir comme celui-ci, on en retrouve qu'en Allemagne, ou à Châteauroux.

On envisage des retombées pour les commerçants, le secteur Horeca, le secteur touristique, et puis c'est important pour notre commune. On espère voir naître des champions dans notre commune, et faire de Bertrix la capitale du tir en Belgique".

Montant total du projet 4 millions d'euros. Si tout se déroule comme prévu, le stand devrait être finalisé en 2023