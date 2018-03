Bellefontaine: des habitants se mobilisent pour maintenir une épicerie dans leur village

Après plusieurs mois de réflexion et de préparation, ils créent une coopérative à finalité sociale "coeur de village". Le but est de récolter suffisamment d'argent pour racheter la surface commerciale où se trouve l'actuel Delhaize qui va bientôt fermer ses portes, et lancer l'épicerie. Ygaëlle Dupriez est l'un des 10 membres fondateurs de la coopérative. Coopérative qui lance un appel à tous pour devenir coopérateur. Il faut 1 500 parts à 100 euros pour pouvoir démarrer. Infos sur la page facebook coeur de village...