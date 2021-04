Belle reconnaissance pour le service oncologie des hôpitaux de Libramont et d'Arlon

Une belle reconnaissance pour les hôpitaux de Libramont et Arlon, au sein de Vivalia. Depuis une quinzaine d'années, leur service oncologie et une équipe de biologistes participent à des études internationales pour tester de nouveaux traitements contre le cancer. Les résultats de deux de ces études viennent d'être publiés dans The Lancet et The journal of clinical Oncology, des revues médicales prestigieuses. Le Docteur Frédéric Forget, oncologue à l'hôpital de Libramont nous explique comment se déroule la recherche médicale et comment leur équipe peut y participer :

"L'industrie pharmaceutique développe de nouveaux médicaments, et à un moment il faut passer en phase d'expérimentation humaine. L'industrie s'adresse dès lors à des équipes qui peuvent mener ces études très complexes. Ici au sein de Vivalia, nous avons quatre biologistes qui travaillent rien que pour les études cliniques. Et on peut ainsi proposer à des patients, d'autres moyens lorsqu' un traitement ne fonctionne plus. Des choses qui ont une chance de fonctionner à nouveau sont proposées, et si ça intéresse le patient, on enclenche une machinerie et on signale au centre international que nous avons un patient intéressé de participer à leur étude. Et puis il y a un suivi, pour être certain que le patient puisse avoir le médicament au bon dosage, sans trop d'effets secondaires..."