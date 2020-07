Beaucoup d’auteurs luxembourgeois choisissent l’auto-édition

Certains auteurs Luxembourgeois s’auto-éditent. Ils ne souhaitent pas passer le circuit traditionnel de publication et choisissent la liberté totale. Mélodie Mouzon, journaliste à La Meuse, nous explique le pari audacieux de ces auteurs de la région. Elle est venue nous en parler au micro de Jean-Marc Decerf, sur Luxembourg Matin. Nous l’avons reçue dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Séquence Restart du 28/07/20. Mélodie Mouzon, journaliste à La Meuse, nous parle des auteurs Luxembourgeois et du choix de certains de s'auto-publier.

Luxembourg Matin : Séquence restart du 28/07/20 - 28/07/2020 Séquence Restart du 28/07/20. Mélodie Mouzon, journaliste à La Meuse, nous parle des auteurs Luxembourgeois et du choix de certains de s'auto-publier.

Les longues démarches, les refus des maisons d’édition, les formats classiques… Certains auteurs Luxembourgeois font le choix d’éviter ces contraintes. L’auto-édition comporte plusieurs avantages, comme la certitude d’être publié et une liberté totale sur le produit final. Mais attention aux risques ! L’auteur risque de ne pas se confronter au regard extérieur d’un éditeur et du public. Il est également obligé de gérer la promotion de son ouvrage seul. Pour soutenir ces auteurs, La Meuse lance un concours en partenariat avec La province de Luxembourg et le Service du Livre Luxembourgeois. Vous pourrez remporter certains livres des auteurs de la région.