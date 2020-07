Bastogne : reprise en douceur pour le cinéma

Les salles obscures peuvent rouvrir depuis ce 1er juillet. La plupart des cinémas - pas encore tous - ont projeté leurs premiers films ce mercredi.

Une reprise en douceur avec toutes les mesures de sécurité et de distanciation qui s'imposent.

Au Cinextra de Bastogne, petit complexe de 3 salles, ce mercredi après-midi, les cinéphiles étaient bien présents mais ce n'était pas encore la grande foule.

Joffrey Leyn, exploitant du Cinextra s'attendait à un tel redémarrage : " On a eu un petit peu de monde. J’avais espéré un petit peu plus, mais je m’attendais plus ou moins à cela. Il faut dire que les conditions ne sont pas idéales ni optimales. On n’ a qu’un tiers de capacité de salles, on a très peu de nouveaux films à l’affiche parce que toutes les grosses sorties ont été reportées quasiment à l’année prochaine. Et puis, il y a peut-être encore un peu de réticence du public donc, c’est évident qu’on ne va pas faire notre meilleure saison, mais je suis content de pouvoir rouvrir et de revoir des clients. "

Des clients heureux de retrouver leur cinéma : " on décomptait les jours, je suis vraiment très contente, d’ailleurs on vient voir deux films aujourd’hui ! C’est important de soutenir le cinéma de notre ville, et puis, les mesures de sécurité sont là… " , " C’est l’une des choses qui me manquait le plus pendant le confinement, ça fait du bien de voir un bon film ".