Bastogne participe aux commémorations du Memorial Day

Chaque dernier lundi du mois de mai, les Américains célèbrent le "Memorial Day". Il s’agit de rendre hommage aux soldats américains morts au combat.

Pour Bastogne, ce "Memorial Day" aurait dû marquer la fin d’une année entière de commémorations, pour le 75ème anniversaire de la bataille des Ardennes.

Malgré la crise du covid-19, un dépôt de gerbes a eu lieu ce vendredi au Mardasson, en présence de Benoît Lutgen, le Bourgmestre de Bastogne et de Ronald Gidwitz, l’ambassadeur des Etats-Unis en Belgique. Une cérémonie en petit comité, vu les mesures sanitaires et de sécurité.

"L’amitié entre Bastogne et les USA dépasse les crises, et aujourd’hui aussi, l’on se devait d’honorer les vétérans et tous les soldats américains tombés pour notre liberté ", témoigne Benoît Lutgen.

Ce dépôt de gerbes a été filmé et sera diffusé par l’ambassade américaine ce lundi, à 18 heures, lors d’une cérémonie qui se déroulera en ligne, de manière virtuelle, avec la participation de l'ambassadeur Ronald Gidwitz, de la Première ministre, Sophie Wilmès et d’autres personnalités.

On y verra également des dépôts de gerbes aux cimetières américains à Neuville-en-Condroz et à Henri-Chapelle.

La cérémonie sera accessible via ce lien https://memorialdayonline.com