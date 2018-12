A Bastogne, un public nombreux et 12 nouveaux conseillers. Jessica Mayon, la cheffe de file de la minorité, a promis une opposition constructive et efficace, et formulé le voeux que le conseil communal puisse devenir un vrai lieu d'échanges, de respect mutuel et de propositions constructives.

Le bourgmestre Benoît Lutgen souhaite également l'implication de tous les conseillers pour réaliser ensemble le meilleur travail possible pour Bastogne.