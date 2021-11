Bastogne: les commémorations de la Bataille des Ardennes reviennent en grande pompe

Après une formule réduite l’an dernier, c’est le retour du vendredi 10 décembre au dimanche 12 décembre, des commémorations de la Bataille des Ardennes à l’occasion du 77e anniversaire de celles-ci.

La foire aux noix dans la Nuts City

Au programme, les grands rendez-vous habituels : la marche du périmètre, le cortège patriotique, le jet de noix, le défilé et exposition de véhicules militaires, des expositions dans les différents musées, la présence de 6 acteurs de la série " Band of Brothers " et de nombreuses autres animations.

Pour le jet de noix, comme chaque année, un hommage sera rendu aux vétérans américains ainsi qu’aux victimes des inondations.

Benoit Lutgen (bourgmestre de Bastogne) : "Les commémorations sont l’occasion de remercier tout d’abord les libérateurs. Il y a encore des vétérans qui seront présents, c’est formidable, ils ont 96, 97 ou 98 ans et 100 ans parfois et ils reviennent. C’est toujours un moment de grande émotion. Les commémorations c’est aussi l’occasion de faire passer des messages. Et cette année nous aimerions, si je puis dire, mettre les sinistrés à l’honneur puisqu’ils seront au balcon pour jeter les noix le samedi après-midi. Nous désirons également faire passer un message par rapport à ce que nous vivons aujourd’hui comme les changements climatiques et l’impact sur nos vies ainsi que la solidarité qui doit être exprimée. Il faut savoir que Bastogne s’est mobilisée fortement pour le village de Bomal. Lors des inondations, nous sommes allés à une trentaine de personnes aider les habitants de ce village. Il s’agit d’une manière de leur rendre hommage et de faire passer un message, plus général, concernant les enjeux climatiques avec la COP 26 qui a lieu pour le moment".