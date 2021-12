Bastogne : les commémorations de la Bataille des Ardennes réduites face à la situation sanitaire

La Ville de Bastogne décide d’adapter les commémorations du 77e anniversaire de la Bataille des Ardennes. Afin d’éviter les rassemblements de grande ampleur, le cortège patriotique et le jet de noix, prévus le samedi 11 décembre, sont annulés. Toutefois, en guise d’hommage à nos héros de guerre, le Bourgmestre et le Chargé d’Affaires a.i. pour l’Ambassade des États-Unis déposeront des fleurs aux monuments Patton et McAuliffe. La cérémonie sera retransmise sur la page Facebook de la commune.

Les autres activités de la Ville de Bastogne seront tenues dans le strict respect des mesures sanitaires (covid safe ticket, port du masque et distanciation social). Précisons encore que le si le défilé militaire du dimanche 12 décembre aura bien lieu dans la grand-rue, l’exposition de ces véhicules prévue à la fin du défilé dans le Quartier latin est annulée.