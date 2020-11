Au centre sportif de Bastogne, après la rénovation de la piscine en 2015, mercredi soir, les conseillers communaux bastognards ont approuvé un nouveau dossier de rénovation.

Il s’agit cette fois des deux principaux halls sportifs qui avaient été construits en 1983 et 1998. On prévoit la réfection totale des surfaces de ces deux halls mais également l’amélioration de l’acoustique, de la luminosité, de l’isolation et de la ventilation.

Le dossier a été approuvé à l’unanimité.