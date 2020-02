A Bastogne, la conseillère communale Jessica Mayon est exclue du groupe "Citoyens positifs". Une annonce faite par le chef du groupe lui-même, Michel Staes.

Dans un communiqué, il annonce que cette décision fait suite "à de nombreuses divergences de points de vue et que l'unanimité dans le groupe doit rester une priorité". Pour la conseillère, ces raisons sont juste des excuses. Jessica Mayon affirme encore que le chef de groupe ne pouvait pas supporter son travail et son implication au sein du conseil communal.

Jessica Mayon reste toutefois conseillère MR. Elle se dit désormais libérée et au service de son parti le MR, ainsi qu'au service des citoyens.

What do you want to do ?