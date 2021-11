Bastogne : la 45e édition du Pat'Carnaval reportée à 2023

C'est une décision qui va décevoir les carnavaleux qui ont pour habitude de chasser l'hiver et de festoyer dans les rues de Bastogne sous une pluie de confettis.

Dans un communiqué envoyé ce mercredi soir, les organisateurs du Pat'Carnaval annoncent "avec grande tristesse" que l'édition 2022 n'aura pas lieu. Cette annulation a été décidée "au vu d'une situation sanitaire des plus instables et des mesures que nous devons appliquer pour notre événement repris comme dans les événements de masse" ajoutent les organisateurs. Rendez-vous est d'ores et déjà donné en 2023 pour la 45e édition !