Bastogne: Karin Stilmant remplace Fabian Lafontaine au Collège

Fabian Lafontaine devient le Directeur financier de la province et ne peut dès lors plus poursuivre comme Echevin à Bastogne. Benoît Lutgen a approché la cheffe de groupe de la minorité Citoyens Positifs, Jessica Mayon et lui a proposé le poste d'Echevine. Une proposition que Jessica Mayon a accueilli favorablement mais elle devait convaincre au moins cinq membres de son groupe Citoyens Positifs de signer l'avenant au pacte de majorité. Plusieurs d'entre-eux ont demandé un temps de réflexion. Or Benoît Lutgen demandait une réponse pour ce lundi matin.

C'est donc finalement au sein de la majorité que le remplacement s'est opéré. Karine Stilmant, déjà Présidente de la Maison du Tourisme, devient Echevine de la Culture, des cultes et des associations patriotiques. Le budget et les finances sont repris par Bernard Moinet, en plus de ses attributions actuelles.