Bastogne : fermeture des cafés et restaurants à minuit

La commune de Bastogne est confrontée à plusieurs faits de tapage nocturne, de rodéo urbain et de violence qui ont principalement eu lieu ces dernières semaines dans le centre et au parc Elisabeth.

Le Bourgmestre Benoît Lutgen a décidé de sévir en limitant la fermeture des cafés et des restaurants à minuit et ce, jusqu’au 15 octobre voire plus si la situation n’évolue pas dans le bon sens.

Concrètement, le dernier verre devra être servi à 23h30, les contrôles de police seront renforcés et le réseau de caméras complété. Des suites judiciaires ne sont également pas exclues vis-à-vis de certains individus.