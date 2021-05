Bastogne et Bertogne: des forces en commun en faveur du citoyen

Rendre un meilleur service aux citoyens, c'est l'objectif des communes de Bastogne et de Bertogne, qui depuis un certain temps, mettent leurs forces et leurs compétences en commun. Ainsi, les six agents du service propreté de Bastogne, les agents constatateurs, interviendront désormais également sur Bertogne. Pour le Bourgmestre de Bertogne, Christian Glaude c'est très important :

"Ce qui compte beaucoup c'est la propreté, l'embellissement des villages, le respect de l'environnement, de la nature, donc un agent constatateur est là pour veiller à l'ordre, et éviter les débordements par rapport à des dépôts sauvages ou autres incivilités susceptibles de survenir dans la commune."

Dans l'autre sens, Bertogne met son écopasseur commun avec Tenneville et Ste Ode à disposition de Bastogne, précise Benoît Lutgen Bourgmestre de Bastogne :

"Il n'y a pas de petites et grandes communes, il y a des communes et on doit avoir le même respect pour chaque citoyen. Et on doit travailler dans un partenariat d'égal à égal, puisqu'on a les mêmes objectifs et les mêmes obligations à l'égard des citoyens. C'est ainsi que l'on peut travailler en pleine confiance, et je pense que ces partenariats là, ont pris un envol supplémentaire durant la pandémie."

Et ils concernent bien d'autres domaines que ceux cités.