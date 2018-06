Bastogne: deux projets verront le jour sur la colline du Mardasson

Au conseil communal de Bastogne, hier soir, les conseillers ont approuvé à l'unanimité deux projets qui verront le jour sur la colline du Mardasson : la construction à côté du Bastogne War Museum d'une salle polyvalente de 1.000 m² avec en plus deux salles de classes, un espace de stockage des collections non présentées au public ainsi qu'un espace de consultation des archives. Et à l'extérieur, la création d'un théâtre de verdure permanent. Cet amphithéâtre permettra l'organisation d'événements à côté du mémorial du Mardasson. Le tout devrait être terminé à la mi-2020.