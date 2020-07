Bastogne: deux passionnées de mode lancent leur business

Deux jeunes femmes, deux belles soeurs passionnées de mode, Candice Moreels et Lora Haesen ont commencé sans prétention, via les réseaux sociaux, en octobre dernier, la vente de vêtements de prêt-à-porter. Mais durant le confinement elles ont mis leur temps à profit pour créer un site internet : Mohastore. Un site qui un mois après sa création, connaît déjà un beau succès. Candice Moreels nous rappelle le chemin parcouru :

"Au départ c'était uniquement sur Facebook et Instagram et tout se passait via des petites capsules de collections. Les clients nous contactaient via les messageries privées. On gérait les commandes nous-même, on leur envoyait ou on allait leur déposer. Puis est arrivé le coronavirus, et la période a été compliquée pour se fournir, et pour expédier les colis. On en a profité pour changer notre manière de travailler et nous sommes passées par un site internet."

Des vêtements tendances mais abordables à découvrir sur le site https://www.mohastore.com/