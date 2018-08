Bastogne: "A l'école de la vie", une alternative à l'enseignement traditionnel

En Belgique l'enseignement est obligatoire de 6 à 18 ans. Néanmoins certains jeunes ne trouvent pas leur place dans l'enseignement traditionnel. Pour ces derniers il existe aussi l’école à la maison, avec un contrôle des connaissances et des compétences via le jury central. A Bastogne, dès cette rentrée, la nouvelle association "A l'école de la vie", propose une structure entre les deux, pour les jeunes de 12 à 19 ans. Une structure prônant l'autonomie, mais avec un certain encadrement.

16 places sont toujours disponibles et il faut s'inscrire avant le 30 septembre. Infos sur le site www.alecoledelavie.be