Avec "Derniers fragments d'innoncence", Amandine Fairon publie son premier polar

Une idée de voyage grâce au nouveau roman de l 'auteure bastognarde Amandine Fairon... Dans "Derniers fragments d'innocence", Amandine Fairon nous propose un roman policier dont l'action se déroule entre Liège et le Kirghizistan... Zoya reconvertie en bergère là-bas et Gilles en Belgique et qui part à la recherche de sa compagne. Gilles suit aussi de près l’enquête policière qui est ouverte pour donner suite à la mort sanglante de plusieurs proches de Zoe (Zoya). Encouragée par Armel Job, Amandine Fairon publiait son premier roman à 18 ans. Dans " Prestidigisaveurs ", en 2012, elle proposait une histoire à quatre mains avec le chef-coq marchois Olivier Bauche et ses recettes. Depuis l’étudiante est entrée dans la vie professionnelle. Mais si Amandine n’a plus publié de roman, au cours de cette période, elle n’est pas restée inactive. Ateliers d’écriture, travail avec des jeunes et des nouvelles dont un été lue par tous les adolescents de deuxième secondaire qui devaient passer le test du CE1D, rien que ça ! Amanda Fairon est passionnée de polars et thrillers nordiques et, dans " Derniers fragments d’innocence ", elle a voulu explorer cet univers du polar avec une construction du roman " en sablier " : " c’est-à dire qu’un chapitre sur deux est consacré à Zoya et un sur deux à Gilles. On suit Zoya en remontant les mois de l’année et d’un autre côté, on a Gilles qui assiste à la disparition de sa compagne et qui va assister à l’enquête policière de manière chronologique mois après mois !" Un récit palpitant, une bonne intrigue et un rebondissement de dernière minute. " Derniers fragments d’innocence " d’Amandine Fairon aux éditions Memory