Aux Ateliers du Saupont à Bertrix, on s'active dans la production de gel hydro-alcoolique

L'un des producteurs belges de gel est situé à Bertrix en Province de Luxembourg.

Il s'agit des ateliers du Saupont. Une production toute récente puisqu'elle a démarré il y a deux semaines, dès l'apparition du coronavirus en Belgique.

Le gel, au départ destiné au personnel, est désormais vendu aux entreprises comme aux particuliers, tant la demande est forte comme l'explique Etienne Genin, directeur des ateliers :

"On a déjà fait plus ou moins 10.000 flacons de 500 ML et ce week-end on a commencé une production de flacons de 250 ML et on enchaîne sur des productions de 300 ML. Donc grosso-modo on est aux alentours de 20.000 produits vendus, et on arrive pas à suivre. On est un peu débordé par rapport à la pénurie actuelle.

Ceux qui nous appellent sont des particuliers qui souhaitent un flacon, pour compléter le lavage des mains préconisé par le gouvernement et les autorités. Mais également les pompiers, les services de secours de la province, et les pharmacies en rupture de stocks."

