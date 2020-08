Au Luxembourg, la bière coule à flots

Certains brasseurs ont souffert pendant le confinement mais la plupart ont vu leurs chiffres repartir en vitesse dès la fin de celui-ci. Dans la province du Luxembourg, on en retrouve six nouvelles. Tout d’abord, la Brasserie de Rochehaut. Elle s’est installée en octobre 2019 et démarre sur les chapeaux de roues. Elle brasse déjà plus de 2000 hectolitres par an. De quoi faire rêver les jeunes producteurs.

A Attert, on retrouve deux brasseries dont une toute petite : la microbrasserie de Thiaumont. Il y en a également deux dans la commune d’Arlon. La brasserie des Trévires face à l’hydrion et la brasserie d’Arlon qui se donne un nouvel élan. De quoi se désaltérer pendant les jours de beaux temps.

Pour découvrir les autres brasseries de Jean-Luc Bodeux, rendez-vous sur le site lesoir.be.