Au Grand-Duché de Luxembourg, les restaurants restent ouverts mais ne pavoisent pas vraiment

La fermeture des bars et restaurants pour un mois, continue à susciter des réactions. En ce qui concerne particulièrement la Province de Luxembourg, l'UCM ne comprend toujours pas pourquoi et met en avant que, chez nos voisins grand-ducaux, les restaurants sont des endroits où l’on considère " que les règles sont bien respectées et que le Luxembourg insiste sur l’importance du respect des gestes barrière au sein de la sphère privée " ! Au Grand-Duché, les restaurants sont ouverts, sans restriction horaire. Ainsi, du côté d’Arlon, à quelques centaines de mètres de la frontière et de la zone d’activités de Sterpenich, et son magasin IKEA, nous sommes à Grass et comme, c’est le Luxembourg, le restaurant " le Bestial " est ouvert. Mais pour Christine Feck, chargée de communication des boucheries Kirsch et de leurs deux restaurants, " il est trop tôt pour dire si la fermeture des restaurants belges aura des conséquences favorables sur les réservations. De toutes façons, la clientèle est déjà, en temps normal, belge et frontalière…"Toujours le long de la frontière, arrêtons-nous à Steinfort, à " La Table de Frank" dont les clients viennent régulièrement d’Arlon, Messancy voire Bastogne, mais Véronique Behin, responsable communication du traiteur Steffen et ses deux restaurants, admet " que le nombre de réservations va croissant… " ! Mais à Steinfort comme à Graas, on a une pensée pour " les confrères belges mais aussi français et allemands qui vivent des moments difficiles " ! Mais tout ne va pas pour le mieux pour les restaurants luxembourgeois. Depuis la fin du confinement, avec toutes les mesures de sécurité et de distanciation, leur capacité a diminué grosso modo de moitié. Les contacts avec le Gouvernement Luxembourgeois sont fructueux et les contrôles fréquents, mais il y a quand même des craintes que la situation puisse aussi évoluer au Grand-Duché vers de nouvelles mesures… Bref, les restaurateurs luxembourgeois croisent les doigts pour les prochaines semaines. Pendant ce temps chez nous, en Province de Luxembourg, les restaurateurs s'organisent et ils sont nombreux, à proposer à nouveau, les plats à emporter pour sauver ce qui peut l'être. La liste des restaurateurs qui proposent ce service sur le site www.luxembourg-belge.be